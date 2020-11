Continua a volare la Ternana che sbanca il San Nicola, vittoria importante del Foggia in trasferta

La Ternana di mister Lucarelli continua a volare, un secco 1-3 contro la grande corazzata Bari. Sorridono anche il Palermo che batte la Paganese per 2-1 in casa e la Vibonese che dopo non aver giocato in settimana contro la Casertana, ha battuto per 1-0 il Potenza. Pari invece nel derby tra Turris e Juve Stabia, mentre il Foggia supera in trasferta la Cavese. Rinviate Avellino-Monopoli e Bisceglie-Casertana.

Risultati: Avellino-Monopoli Rinviata, Teramo-Catania 1-0, Palermo-Paganese 2-1, Vibonese-Potenza 1-0, Bisceglie-Casertana rinviata, Cavese-Foggia 0-1, Turris-Juve Stabia 1-1, Virtus Francavilla-Catanzaro 1-1, Bari-Ternana 1-3.

Classifica: