CONTINUA IL SUCCESSO DEL’ATTORE SAMMARITANO FRANCESCO RUSSO

(Cronache Agenzia Giornalistica) Caserta 11/02/21 – Grande successo per la diretta streaming di “Cechovianamente” dal Teatro Diana di Napoli. Lo spettacolo sarà disponibile in replica fino al 19 Febbraio (biglietti acquistabili tramite il sito del Teatro Diana) e ha visto Francesco Russo come protagonista dei due atti unici di Anton Cechov, assieme a Elisabetta Mirra e Matteo Florio (la regia è di Agostino Pannone). “Il sipario si apre all’inizio della diretta, vi è l’accadimento scenico di circa un’ora e alla fine il sipario rimane aperto. È un gesto importante per tutti coloro che lavorano in questo mondo” ci tiene a sottolineare l’attore di Santa Maria Capua Vetere che passa da un’interpretazione nevrotica e passionale ne “L’orso” a una più vivace e comica ne “La Domanda di matrimonio”. Lo Spettacolo scritto e diretto da Agostino Pannone “Čechovianamente” è un progetto giovane, interamente under35, che vede protagonisti Elisabetta Mirra, Francesco Russo e Matteo Florio, che rileggono in lingua napoletana due degli atti unici più famosi di Čechov: “L’orso” e “La domanda di matrimonio”.

Il progetto intende riscoprire la forza drammaturgica di uno degli autori più importanti del Novecento, attraverso una messa in scena che con innovazione, pur sempre nel rispetto della tradizione, sorprenderà il pubblico tra risate, emozione e divertimento.

L’attore Francesco Russo – tra l’altro – prossimamente sarà impegnato sul set del film “Buonanotte, dottore” con Frank Matano e Diego Abatantuono (regia di G. Chiesa), mentre i due film di cui è co-protagonista (“Tuttapposto” regia di G. Costantino e “Classe Z” sempre con la regia di G. Chiesa) sono visibili su Sky.

Nel corso del 2021 uscirà su Netflix “A classic horror story”, film di cui è protagonista, con la regia di Roberto De Feo (reduce dal grande successo di “The Nest”) e Paolo Strippoli, mentre ha appena finito le riprese della terza stagione de “L’amica geniale” che lo vedrà nuovamente nei panni di Bruno Soccavo. Inoltre sarà tra i protagonisti della nuova sit-com di Sky “Ritoccati 2”.