Continua la marcia vincente delle formazioni giovanili della Decò Juvecaserta 2021 nei campionati under19 ed under17 gold. La squadra di Ciro Dell’Imperio ha mantenuto la sua imbattibilità imponendosi per 87-61 sull’Arkhampub Maddaloni, che alla vigilia del confronto condivideva la vetta della classifica proprio con i bianconeri. Nello scontro diretto la formazione casertana ha guidato per l’intera gara portando a canestro nove dei componenti del suo roster: Mastroianni 4, Petrella 3, Merola 10, Donadio 2, Pisapia 16, Pani 0, Vaccaro 2, Pagano 23, Tartaro 18. Successo in trasferta, invece, per la formazione under17 che a Telese si è imposta sulla locale squadra del Città dei ragazzi con il punteggio di 65-32. Questo il tabellino della squadra di coach Liguori, anch’essa imbattuta: Krajewski 4, Riccio 5, Liguoro 2, Liguori 2, pastore, Celiento 4, Di Nuzzo 8, Dell’Erba 11, Pietroluongo 6, Coppola 4, Tescione 8, Sassone 11. Il prossimo turno vedrà la formazione under19 difendere primato ed imbattibilità lunedì 6 al pala Ilario contro il quintetto del Koinè Juvecaserta, mentre l’under17 sarà impegnata sabato nel derby con il Città di Caserta.