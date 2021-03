Continuano ancora gli assembramenti a Capua nonostante la stretta del primo cittadino

CAPUA – Continuano ad assembrarsi le persone a Capua nonostante le ulteriori restrizione definite dal primo cittadino Luca Branco. Il sindaco, con ordinanza numero 88 del giorno 8 marzo, in considerazione dell’incremento dei casi di positività sul territorio cittadino, interviene apponendo un divieto sulla vendita degli alcolici. Stando alle ricostruzioni, cittadino continuano a verificarsi fenomeni di assembramento di persone, specie nelle ore serali, intente a consumare bevande, soprattutto alcoliche, ignorando pericolosamente tutte le regole di prevenzione e sicurezza stabilite per contenere la diffusione del Covid 19. Il primo cittadino ha ordinato che fino al giorno 6 aprile 2021, per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 18.00 fino alle 06.00 del giorno successivo. La violazione delle disposizioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 e la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.