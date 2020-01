Casapulla. Negli ultimi giorni continuano a ripetersi episodi vandalici nei confronti di auto in sosta.

Secondo il racconto dei mal capitati proprietari delle auto in questo ripetitivo atto vandalico c’ è un filo di mistero. A quanto pare Infatti lo “scasso” avviene immotivatamente , infatti non risultano denunce per furti.

L’ ultimo episodio è avvenuto in via Musone dove i soliti ignoti hanno preso di mira i vetri di un’ auto .

