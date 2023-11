CONTINUANO I SERVIZI PREVENTIVI DEI REPARTI SPECIALI DEI CARABINIERI. SICUREZZA PRESSO IL PARCO COMMERICALE

Continuano anche per questo fine settimana i servizi preventivi svolti dall’Arma dei Carabinieri e dalle altre Forze di polizia, in linea con le disposizioni diramate dal Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo in tema di sicurezza. Ancora una volta in campo i Carabinieri delle Squadre Operative di Supporto (SOS).

Nella mattinata odierna l’intensificazione dei particolari servizi ha riguardato il centro commerciale “Campania”, in località Aurno a Marcianise.

L’afflusso di migliaia di persone, avuto già nella mattinata, è avvenuto sotto l’occhio vigile dei Carabinieri, dislocati in più punti di accesso alle strutture commerciali ed equipaggiati con i più innovativi sistemi di prevenzione e risposta alle eventuali minacce.

Si ribadisce, che l’impiego delle Aliquote dell’Arma, specializzate in operazioni antiterrorismo, come già in più occasioni ribadito dal Prefetto di Caserta, non è riferito ad alcun allarme sul nostro territorio ma, in concorso con le altre Forze dell’ordine che svolgono quotidianamente servizi di controllo presso i centri cittadini e le aree c.d. sensibili, quali la Reggia di Caserta e i parchi commerciali, ha scopo esclusivamente preventivo.