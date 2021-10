Continuano senza tregua i vaccini al centro vaccinale della caserma margine di Maddaloni

Continua l’attività al Centro Vaccinale della Caserma Mauro Magrone di Maddaloni sede della Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano di cui è Comandante il Gen. Francesco Riccardi. Cinquantamila dosi distribuite dal 01 giugno giorno in cui è iniziata l’attività presso il padiglione ex Arte Bianca che al termine di questa esigenza sarà trasformato in Museo Nazionale del Corpo di Commissariato dell’Esercito Italiano. La Scuola di Commissariato in attività dal 1948 continua ancora alla Formazione del Personale del Commissariato alle dirette dipendenze del Comando della Formazione e Dottrina del nostro Esercito di cui è comandante il Generale Salvatore Camporeale. Attualmente sono in atto diversi corsi tra cui quello tecnico applicativo per i Sottotenenti del Corpo di Commissariato, il corso per tessuti e confezioni per Ufficiali di tutte le Forze Armate. Corso tecnico applicativo per la preparazione degli Ufficiali sulle procedure e sui compiti amministrativi e gestionali propri del settore. Corso per Marescialli della branca logistica amministrativa volta a fornire gli strumenti normativi, procedurali e dottrinali connessi al futuro impiego nell’ambito degli staff a livello Reggimento e Brigata.