Contrasto alla ” Movida Violenta. I locali dovranno chiudere alle due

Si è svolta stamattina ,presso gli uffici della Prefettura , una riunione del Comitato Provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica. All’ incontro erano presenti ,fra gli altri, il Questore Andrea Grassi , la Prefetta Lucia Volpe, la commissaria straordinaria Antonella Scolamiero, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Manuel Scarso ,quello della Finanza Nicola Sportelli e la comandante della Polizia Municipale Spissu Mele.

Al centro della discussione la ” Movida casertana” e le misure di prevenzione per evitare atti vandalici e aggressioni sempre più’ di moda negli ultimi anni . La sicurezza resta affidata alle forze dell’ ordine mentre ,per far convivere la voglia dei giovani di divertirsi con l’ esigenza dei residenti di riposarsi si è deciso di anticipare la chiusura dei locali alle ore 2,00.

La decisione presa va perfettamente in linea con il protocollo d’ intesa già sottoscritto al Palazzo di Governo con la Camera di Commercio di Caserta , la Confcommercio e la Confesercenti che sottolinea le normi basilari del vivere civile .