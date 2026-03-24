Contrasto all’abusivismo edilizio. Sequestro nel centro storico

Nuovo sequestro preventivo nel centro storico di Maddaloni: prosegue l’azione di contrasto all’abusivismo edilizio

Nella giornata odierna la sezione di Polizia Edilizia e Polizia Giudiziaria, coordinata dal capitano della Peruta e composta dagli agenti Vicario Rino, Abbatiello Vincenzo, Materazzo Fabio e Salanti Giovanni, ha eseguito l’ennesimo sequestro preventivo di un fabbricato situato nel centro storico di Maddaloni.

L’intervento rientra nel più ampio piano di contrasto all’abusivismo edilizio, fortemente sostenuto dal sindaco Andrea De Filippo, che negli ultimi mesi ha intensificato l’attenzione sulle irregolarità presenti sul territorio comunale.

La Polizia Giudiziaria continuerà a essere impegnata in controlli programmati nelle diverse aree della città, operando in sinergia con le altre forze dell’ordine. L’obiettivo è duplice: da un lato verificare il rispetto delle norme urbanistiche, dall’altro contribuire alle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni predatori che interessano il territorio.