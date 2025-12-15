Contrasto allo spaccio nella provincia. La polizia effettua due arresti

La Polizia di Stato di Caserta, nei giorni scorsi, ha arrestato due soggetti ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa hanno fermato e controllato un uomo a bordo di un’auto. Gli operatori di Polizia hanno notato che il soggetto nascondeva tra le mani un fazzoletto di carta al cui interno vi erano diversi involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina, divisa in dosi già pronte per la vendita, per un peso totale di circa 10 grammi.

Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato arrestato e, contestualmente, è stata avviata nei suoi confronti la procedura per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio in quanto residente in diverso Comune.

Analogamente, i poliziotti della Squadra volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, a seguito di un controllo su strada, hanno tratto in arresto un soggetto già noto e trovato in possesso di numerosi involucri di sostanza stupefacente, del tipo cocaina.

Inoltre, in occasione di mirati servizi investigativi, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Maddaloni, unitamente a personale della Squadra Mobile di Caserta, hanno effettuato diversi controlli nella zona delle case popolari di Via Feudo. All’esito dell’attività, sono stati rivenuti e sequestrati circa cinquanta grammi di sostanza stupefacente, oltre a materiale per il confezionamento, occultati su strada nei pressi del complesso residenziale.