Controlli ambientali dei Carabinieri: denunciato titolare di carrozzeria

A Orta di Atella, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, hanno deferito in stato di libertà un 61enne del posto, titolare di un’autocarrozzeria.
Nel corso del servizio, i militari hanno accertato che presso l’attività venivano effettuate lavorazioni di saldatura con conseguenti emissioni in atmosfera in assenza dei prescritti titoli autorizzativi previsti dalla normativa ambientale vigente.
All’esito degli accertamenti, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, sono state impartite le prescrizioni previste dalla legge per la regolarizzazione della posizione amministrativa e contestata una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro.
L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’intervento dai Carabinieri della Stazione di Marcianise.