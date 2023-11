CONTROLLI ANTIDROGA DEI CARABINIERI. 43ENNE SORPRESO IN CASA CON NUMEROSI DOSI DI STUPEFACENTE. ARRESTASTO.

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 43enne guineano sorpreso dai carabinieri nel pomeriggio di ieri a Casal di Principe, in possesso di due panetti di hashish per un peso di circa 100 grammi, 20 dosi di hashish per un peso di 20 grammi circa e 21 dosi di marijuana per un peso totale di 15 gr. circa, unitamente a materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

I carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, eseguito unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe ed a quelli della Stazione di San Cipriano d’Aversa, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori, sono stati insospettiti dall’atteggiamento del 43enne, già noto alle forze dell’ordine, che si stava aggirando nei pressi di un bar della centralissima piazza Umberto I a Casal di Principe.

L’uomo, alla vista dei carabinieri si è subito mostrato intollerante nei loro confronti e, a seguito della perquisizione personale, eseguita sul posto, è stato in possesso delle 41 dosi di stupefacente occultate in una delle tasche della sua giacca.

La successiva perquisizione domiciliare, invece ha consentito di rinvenire il materiale per il confezionamento delle dosi e, in un’aiuola a pochi metri di distanza dal suo balcone, i due panetti di hashish nascosti all’interno di una busta in plastica.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il guineano arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Nel corso del medesimo servizio i carabinieri hanno proceduto, nei comuni di Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa, al controllo di 16 veicoli e 18 persone procedendo al sequestro penale di un veicolo.