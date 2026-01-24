Controlli dei Carabinieri nel campo rom di via Circumvallazione Esterna: cinque denunciati e maxi bonifica ambientale

NAPOLI – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei campi rom del territorio partenopeo. Nella mattinata e nel primo pomeriggio di ieri, i militari dell’Arma hanno messo in campo un servizio straordinario ad “Alto Impatto” nel campo rom di via Circumvallazione Esterna 165, nella periferia nord della città. All’operazione hanno partecipato decine di uomini della Compagnia Stella, del Nucleo Carabinieri Forestale, del NOE, della Polizia Locale di Napoli e personale dell’ASL veterinaria. L’intervento aveva come obiettivo il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa e la verifica del rispetto delle normative ambientali, edilizie e sanitarie. Nel corso delle attività sono state identificate 120 persone, di cui 68 già note alle forze dell’ordine, e controllati 21 veicoli. Cinque le persone denunciate per abusivismo edilizio Particolare attenzione è stata riservata alla tutela degli animali: cinque cani sono stati sottoposti a controlli veterinari e un cagnolino, trovato in gravi condizioni di salute, è stato prelevato e trasferito presso la sede dell’ASL veterinaria di Napoli per le cure necessarie. Durante le operazioni i Carabinieri hanno scoperto e sequestrato un’officina abusiva e numerosi materiali altamente inquinanti, tra cui scarti di demolizione edile, pneumatici fuori uso, circa 20 chilogrammi di rame, schede elettroniche e batterie al piombo, classificati come rifiuti speciali pericolosi e non. Rinvenuto anche un borsone contenente quattro cacciaviti di varie dimensioni e un flex completo di diversi dischi. Nel corso dell’attività, durata diverse ore, sono stati inoltre sequestrati e rimossi 21 veicoli abbandonati, la maggior parte dei quali privi di targa. L’azienda Asia è intervenuta per un lungo e complesso lavoro di ripristino e bonifica ambientale all’ingresso del campo, dove l’area risultava completamente occupata da un enorme accumulo di rifiuti. L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli straordinari messi in atto dall’Arma dei Carabinieri per garantire sicurezza, legalità e tutela dell’ambiente nelle aree più sensibili della città.