Controlli serrati dei carabinieri: arresto e denunce

Serata di controlli quella di ieri, 16 dicembre 2025, nel territorio di competenza della Compagnia dei Carabinieri di Caserta, dove hanno effettuato un servizio coordinato a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza urbana.

L’attività, condotta dai militari dell’Arma con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, ha interessato diverse aree della città e le principali arterie di collegamento con i comuni limitrofi. Nel corso del servizio hanno arrestato in flagranza un giovane operaio di 26 anni, residente nel Casertano e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato l’uomo in possesso di circa 120 grammi di hashish e 2,3 grammi di marijuana, suddivisi in dosi pronte per la cessione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato posto ai domiciliari.

Nel corso del medesimo servizio hanno inoltre denunciato in stato di libertà cinque persone per diversi reati. Due soggetti segnalati per reiterazione nel biennio della guida senza patente; una donna, già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, denunciata per evasione, poiché sorpresa in strada senza autorizzazione. Un cittadino straniero, risultato irregolare sul territorio nazionale, denunciato per detenzione di stupefacenti, mentre un altro uomo dovrà rispondere del rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Il bilancio complessivo dei controlli è di 110 persone identificate e 68 veicoli controllati. I Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno inoltre elevato 22 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di due patenti di guida, e segnalato due giovani alla Prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale.