Controllo dell’aria. Stamattina l’approvazione in giunta

Comunicato stampa

Maddaloni- Stamattina in giunta abbiamo approvato lo schema di convenzione per la realizzazione di una campagna straordinaria di monitoraggio dell’aria tramite un laboratorio mobile fornito dall’ARPAC di Napoli.

Con questa convenzione il Comune di Maddaloni intende incrementare il quadro conoscitivo relativo alla matrice aria, nonché per verificare la possibilità di correlare i dati ottenuti con il Laboratorio Mobile con quelli rilevati dalla rete fissa di monitoraggio e, infine, per ottenere informazioni di supporto alla zonizzazione del territorio comunale.

L’attività avrà una durata di tre mesi e si occuperà della verifica del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente degli inquinanti e dei parametri meteorologici.

Voglio ringraziare per la collaborazione il Sindaco, i colleghi di giunta ed i consiglieri comunali con i quali ho iniziato questo percorso durante le sedute della Commissione Ambiente e Territorio.

Un ringraziamento particolare va alla direttrice dell’ARPAC – Caserta, dott.ssa Merola Giuseppina, ed a due funzionari, nonché amici, Francesco Del Piano e Natale Adanti Letizia che mi hanno accompagnato lungo tutto il percorso.

Ovviamente corre l’obbligo di ringraziare il Dirigente del Settore Ecologica del Comune di Maddaloni, dott. Fiorenzo De Cicco, il funzionario dott. Arturo Cerreto e l’intero settore.

Questo il comunicato dell’assessore Nunzio Sferragatta.