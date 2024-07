CONTROSENSO TORNA CON “MOVIE NIGHT”

L’associazione Controsenso riprende le attività estive con la seconda edizione di “Movie Night”, rassegna cinematografica tenuta annualmente dall’organizzazione giovanile.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 17 luglio alle ore 20:30 presso Opera San Leonardo, struttura sita in via Roma 306 ad Aversa. Verrà proiettato il film cult degli anni ‘90 “Pulp Fiction”, scritto e diretto da Quentin Tarantino.

Dopo la proiezione, si terrà un momento di dibattito sul film ed un intrattenimento musicale fino al termine dell’iniziativa. L’ingresso sarà gratuito.

«Ci fa molto piacere ritornare sulla scia di quanto fatto anche l’anno scorso – ha dichiarato Emilio Tirozzi, socio di Controsenso – proponendo un’alternativa per tutti quelli che si ritrovano a patire l’afoso caldo in città. È il primo appuntamento di una rassegna che si svilupperà per tutta la stagione estiva, fino a settembre. Offrire ai giovani, ma anche alla cittadinanza tutta, un momento di svago a tinte culturali, è una delle nostre prerogative principali. Partiremo con la proiezione di Pulp Fiction in particolare, in quanto si tratta di un rimando proprio al logo dell’orto sociale de l’Opera San Leonardo, dove sono raffigurati Spud di Trainspotting, che abbiamo proiettato l’anno scorso, e Mia Wallace, protagonista di Pulp Fiction. Due personaggi che si lasciano abbandonare alle tentazioni. In mezzo a loro due vi è San Leonardo, protettore degli emarginati, cui fa rimando la missione dell’opera, che anche quest’anno ci ospiterà per la prima proiezione. Vi aspettiamo per trascorrere tutti insieme una serata diversa dalle solite!»

Per la prima edizione di “Movie Night” lo scorso anno Controsenso aveva realizzato tre proiezioni cinematografiche tra Opera San Leonardo e la fattoria sociale “Fuori di Zucca”, in concomitanza dei campi estivi organizzati dall’associazione antimafia Libera.

Una bellissima iniziativa culturale aggregativa, che permetterà alla cittadinanza di riscoprire la bellezza della settima arte attraverso i suoi capolavori in un ritaglio cittadino estivo e verde!