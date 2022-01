Controversie con i lavoratori?Presso CLAAI Caserta risolvi in armonia!

Controversie con i lavoratori?

Risolvi in armonia i contratti di lavoro e le controversie con i lavoratori con la conciliazione!

Se un tuo cliente ha bisogno della conciliazione per la risoluzione consensuale dei contratti di lavoro, puoi contattarci al numero → 0823356661

La commissione di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale dei conflitti di lavoro ti permette di risolvere i contratti di lavoro in modo celere e consensuale.

La conciliazione in sede sindacale garantisce:

 L’assoluta riservatezza dei dati trattati;

 La risoluzione definitiva, sia delle vertenze già in atto, sia la prevenzione di possibili future vertenze

collegate a qualunque tipologia di rapporto di lavoro (autonomo e subordinato);

 L’inoppugnabilità, ai sensi dell’art. 2113 c.c., delle rinunce formulate e delle transazioni stipulate.

LA CONCILIAZIONE CONVIENE!

Se sei un consulente potrai collaborare con la nostra struttura beneficiando di condizioni di assoluto favore e di una procedura di accesso rapida e diretta.

Presso la sede CLAAI di Caserta in Corso Trieste 116, è operante lo sportello per informare ed eventualmente assistere le imprese interessate alle problematiche inerenti le relazioni sindacali ed i conflitti di lavoro.

EFFICACIA DEGLI ACCORDI SINDACALI

Gli accordi sindacali, come è noto, hanno la stessa efficacia di quelli raggiunti e sottoscritti innanzi al Giudice del Lavoro, ovvero innanzi alle apposite Commissioni costituite presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE

 I consulenti delle imprese potranno utilizzare e collaborare con la nostra struttura beneficiando di condizioni di assoluto favore e di una procedura di accesso rapida e diretta.

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al nostro ufficio per le relazioni sindacali ed i conflitti di lavoro, chiamandoci al numero 0823356661 o scrivendoci all’indirizzo e-mail [email protected]