Convegno dell’AIDO all’Istituto “Luca Tozzi” di Frignano

Si è tenuto il 21 Maggio presso l’Istituto comprensivo di Frignano un convegno promosso dall’AIDO, associazione italiana donatori di organi. Un anno fa l’Aido ha tenuto in questa scuola un convegno sul tema della donazione d’organi e ha donato un cippo, visibile all’ingresso, dedica alla memoria di quanti hanno donato gli organi e permesso ad altre persone di continuare a vivere. Un insieme di relatori di altissimo livello ha dialogato con i ragazzi su un tema di grande intensità, per cui gli studenti hanno mostrato un vivo interesse.

L’iniziativa di sensibilizzazione, che vuole promuovere la cultura della donazione di organi, parte purtroppo da un dato poco confortante: la Campania ha una percentuale di donatori tra le più basse in Italia, non supera il 30%. Diventare donatore di organi significa che dai 18 anni in su si può far registrare la volontà di donare i propri organi in caso di morte. Tale volontà è revocabile in ogni momento. In mancanza di tale volontà, sono i familiari a dover decidere, con procedure che possono far perdere tempo prezioso (c’è un tempo massimo per il prelievo degli organi). In realtà, la donazione riguarda anche il prelievo di tessuti, di alcuni organi, del sangue da vivente a vivente. Anche su questo la nostra regione può e deve fare di più. Il dottor Franco Martino, attivissimo presidente dell’AIDO provinciale, ha voluto condividere con i docenti e gli alunni presenti la sua personale vicenda di ricevente di organo. Sono intervenuti per i saluti il Sindaco, Prof. Lucio Santarpia, la dirigente scolastica Gabriella Clemente; a seguire sono intervenuti in dialogo costante con gli alunni, il garante per l’adolescenza e fanciullezza della Regione Campania, Dott. Gianni Galano; la Presidente del Centro Servizi per il volontariato ASSOVOCE, Elena Pera, ; la Dott.ssa Barbara Leone del Centro Regionale Trapianti della Campania; la Dott.ssa Rosa Carrano dell’AOU Federico 2°; il Dott. Guido Piai, già responsabile del servizio di assistenza ai trapiantati dell’Azienda Ospedaliera di Caserta.

A concludere l’intensa giornata, c’è stata la splendida esibizione dei Maestri Maria Teresa Roncone, pianoforte; Enzo Errico, tenore; Gennaro Errico, violino e Gloria Vardaci, soprano del Teatro San Carlo. Un altro dono che l’AIDO ha fatto alla scuola.