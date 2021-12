Convegno presso l’Hotel Vanvitelli di Caserta dell’Alleanza Assicurazioni

Caserta – Convegno presso l’Hotel Vanvitelli di Caserta, per quanto concerne l’Alleanza Assicurazioni della sede di Marcianise, organizzato e tenuto dall’Ispettore dell’Agenzia Fabio Pellegrino.

Durante il convegno all’interno del quale sono state sciorinate tutta una serie di slide dati e quant’altro sull’importanza della protezione delle varie polizze vita, da poter stipulare con l’Alleanza Assicurazioni S.p.A., con delle spiegazioni tenute appunto dal dott. Fabio Pellegrino, con delle illustrazioni per quel che concerne il reddito, la patrimoniale, i debiti con alcuni prospetti anche per quel che concerne i vari calcoli ai fini pensionistici per le famiglie composte da più persone con una serie di calcoli per quanto riguardo l’arrivo (ipotetico) alla età pensionabile.

All’interno del convegno sono state illustrate anche alcune opzioni delle varie polizze vita della Alleanza Assicurazioni, le quali danno la possibilità annuale di un check up sulla propria salute.

Sono stati illustrati anche alcuni prospetti per delle fasce particolarmente deboli come ad esempio i malati di Alzheimer, con una serie di calcoli e percentuali probabilistiche su alcuni eventi anche infausti che possono riguardare la vita delle persone per quel che concerne anche le varie fasce di età dai 20, ai 30, ai 40, ai 50, ed ai sessanta anni di età.

E’ stata poi evidenziata durante la convention, l’importanza poi di condurre uno stile di vita sano evitando alcool e sigarette, sigari e quant’altro al fine di consentire (ove possibile) un allungamento della propria aspettativa di vita ed un benessere psico fisico fondamentale e sempre più importante ai tempi del covid che ha imposto comunque delle restrizioni non da poco verso la popolazione.