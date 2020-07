Convegno: “Responsabilità medica e COVID-19: Angeli o Demoni?”

CASERTA – “Responsabilità medica e Covid-19: angeli o demoni?». Questo il tema del convegno in programma per mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 15:00 presso la Fondazione Forense in via Lussemburgo a Santa Maria Capua Vetere.

La presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta Maria Erminia BOTTIGLIERI dichiara: “È un interessante incontro fortemente voluto dalla sinergia tra Ordine dei Medici e degli Avvocati. Qualche mese fa l’Ordine degli Avvocati, attraverso il suo presidente, l’avvocato Adolfo Russo, aveva manifestato con una lettera molto incisiva la sua solidarietà ai tanti medici impegnati in questo momento drammatico.

Sarà l’occasione, adesso, per concretizzare la solidarietà partendo da questo convegno che affronterà il problema nelle sue varie sfaccettature, sia dal punto di vista del medico che dal punto di vista dell’avvocato. Ci saranno anche le testimonianze di alcuni colleghi che si sono impegnati direttamente ad assistere pazienti Covid evidenziando le criticità riscontrate sia in ospedale che sul territorio e che non sono ancora finite.

E ci saranno gli avvocati che illustreranno il loro punto di vista. L’obiettivo è di una strategia comune che eviti le tante denunce che anche in questo momento si stanno verificando nei confronti dei medici. Da questo è scaturito il titolo “Responsabilità medica e Covid 19: angeli o demoni?”.