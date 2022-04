Convegno sull’autismo “Per una città inclusiva”

Maddaloni. Il Movimento Civico “Cambiamo Insieme” di Maddaloni organizza un convegno pubblico sulla tematica sociale dell’autismo. L’appuntamento è per Venerdì 29 Aprile alle ore 17.30 presso la Sala “ Iorio” della Biblioteca Comunale di via San Francesco d’ Assisi in Maddaloni. Il Movimento presenterà anche un progetto per una “città inclusiva” avendo come interlocutore principale L’ Amministrazione Comunale . Sono coinvolti anche altri attori sociali come il mondo della scuola , dell’ associazionismo e del volontariato. Vi saranno i saluti istituzionali del Sindaco Andrea De Filippo e dell’ assessore Rosa Rivetti. Poi intercettano : il Consigliere Comunale di Cambiamo Insieme Salvatore De Rosa, l’autrice del libro “ Laura coraggio “ la dott.ssa Maria Rosaria Canzano, la psicoterapeuta Dottssa Filomena Del Monaco, L’ avv Chiara Guerriero Presidente Associazione “ Il mio mondo esiste”, la dirigente scolastica dell’ Istituto Comprensivo “ Luigi Settembrini” la Prof.ssa Tiziana D’ Errico, la docente di sostegno Dottssa Patrizia Russo. Inoltre è previsto l’intervento di Luigi Bove Fondatore di Cambiamo Insieme. Modera la Giornalista Dalia Coronato.