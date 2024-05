CONVERGENZA POPOLARE’, INAUGURATO IL COMITATO ELETTORALE

In un clima di grande entusiasmo e alla presenza di tantissimi sostenitori, è stato inaugurato ieri mattina il comitato elettorale di Convergenza Popolare, la lista capeggiata dal candidato sindaco Silvestro Nacca. “È una grande soddisfazione vedervi qui oggi, una tangibile testimonianza che la comunità curtese vuole partecipare attivamente a questa campagna elettorale. Il nostro comitato sarà soprattutto un punto d’ascolto creato per i cittadini, un centro di accoglienza per le istanze della comunità che sono orgoglioso di rappresentare. È tempo di guardare al futuro con audacia, coraggio e determinazione – ha continuato Nacca -. Oggi, più che mai, è necessario voltare pagina, guardare al futuro con programmazione e unità di intenti. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla scarsa attenzione per le politiche giovanili, dalla totale assenza di pianificazione per il futuro economico del paese e dal totale disamore nei confronti degli operatori del commercio. Basta promesse vane: c’è un centro storico che grida vendetta ed è completamente abbandonato a sé stesso. È l’ora di chiudere con la politica nepotistica e dispotica degli ultimi anni a cui rifiutiamo di adeguarci e che combatteremo, come sempre, con tutte le nostre forze”.

All’inaugurazione erano presenti i 12 candidati al consiglio comunale Gina D’Amico, Maria Iannitti, Francesco Iannotta, Aldo Iorio, Rosaria Merola, Vincenzo Merola, Vincenzo Pennacchio, Giovanna Petriccione, Giuseppe Sbordone, Anna Tuosto, Caterina Ventrone e Prisco Ventrone, e Fabrizio e Alessandro Capezzuoli, rispettivamente vicesegretario nazionale e responsabile della comunicazione di Convergenza Popolare.