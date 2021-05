Maddaloni. Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Capuozzo ha convocato una nuova seduta del consiglio comunale per il giorno 27 Maggio 2021 alle ore 17.00 presso la Sala Iorio della Biblioteca Comunale di via San Francesco d Assisi. l’ ordine del giorno annovera 20 punti di trattazione tra cui il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione. In allegato l’ordine del giorno.