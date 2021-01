NAPOLI (FUORIGROTTA) Si sono disputate le partite di Coppa Italia , il Napoli Calcio approda alle semifinali, battendo lo Spezia allo Stadio Diego Armando Maradona (ex Stadio San Paolo)

Gli schieramenti in campo, Gennaro Gattuso dispone la squadra azzurra con un 4-3-3 con qualche modifica in più, rispetto all’undici sceso in campo contro il Verona: Ospina tra i pali; difesa a quattro con Hysaj, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, spazio a Demme, con Elmas e Zielinski. Infine, grande sorpresa in attacco con il tridente leggero formato da Insigne, Politano e Lozano, schierato nel ruolo di prima punta.

Lo Spezia, di Italiano che opta per il classifico 4-3-3: Karapikas in porta; difesa a quattro formata da Ismajli, Vignali, Terzi e Dell’Orco. A centrocampo, spazio a Ricci, coadiuvato da Estevez ed Acampora, mentre in attacco scocca l’ora di Galabinov, sostenuto da Verde e Gyasi. Ecco quanto accaduto nel match: primo tempo dominato dai partenopei che passano subito in vantaggio con Kalidou Koulibaly che sfrutta l’errore della difesa spezziana, firmando l’1-0 azzurro. La formazione azzurra controlla la contesa e raddoppia con Lozano che su grande assist di Demme, batte Karapikas. Lo Spezia sparisce dal campo e subisce il tris firmato da Politano che sulla connection con Zielinski, con un tocco sotto firma il 3-0. Nel finale del primo tempo, gli azzurri calano il poker con Elmas, che conclude una grande azionata rifinita da capitan Insigne.

Nella ripresa, nonostante il ritorno dello Spezia che firma due reti con Gyasi ed Acamporia, gli azzurri conquistano la vittoria ed approdano in semifinale dove affronteranno l’Atalanta di Gasperini, che ha battuto 3-2 la Lazio. Un primo tempo importante per gli azzurri che con il 4-3-3 hanno dimostrato una fluidità di manovra e meccanismi importanti. Ora la formazione di Gattuso sarà chiamata alla sfida contro il Parma, importante per il prosieguo del campionato.

In merito alla sfida si è espresso il centrocampista azzurro Piotr Zielinski, che ha dichiarato: “La cosa più importante era superare il turno. Nella ripresa abbiamo concesso troppo spazio per il possesso palla dello Spezia. Hanno fatto due gol, ma alla fine siamo in semifinale“.