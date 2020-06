Coppa Italia in caso di parità nei novanta minuti si andrà direttamente ai calci di rigore!!

Cambiamento in corso per quanto riguarda la coppa Italia.A differenza delle scorse stagioni infatti se nei 90 minuti regolamentari, non si giocheranno tempi supplementari, la vincente si decreterà direttamente con i calci di rigore.

Quella della Lega è stata una scelta dovuta soprattutto per il gran numero di gare che le squadre dovranno giocare. La richiesta è arrivata direttamente dalle società impegnate nella competizione che hanno voluto evitare di giocare altri eventuali 30 minuti. Ormai è tutto pronto per il ritorno del calcio in Italia che si presenterà con due partite di cartello : Juventus- Milan e Napoli Inter.