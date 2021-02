Coppa Italia: la Juve sbanca San Siro

Milano – Si sono disputate le partite di Coppa Italia, semifinale a Milano, allo stadio Meazza di San Siro, la Juventus ha battuto l’ Inter al termine dei 90′ di gioco.

Va alla Juventus dunque il primo atto della prima semifinale di Coppa Italia, che vendica la sconfitta e la brutta prova in campionato dello scorso 17 gennaio. Priva degli squalificati Lukaku e Hakimi, l’Inter passa subito in vantaggio con una bella combinazione tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez – non perfetto Buffon, che si fa bucare, il portiere bianco nero è alla partita n. 1100 in carriera. L’Inter però ma si fa rimontare dalla doppietta di Cristiano Ronaldo (che sale a 22 gol in 23 partite stagionali), doppietta per il portoghese (un gol su rigore) decisivo nella partita di ieri.

Il ritorno è previsto tra una settimana a Torino ed i neroazzurri dovranno ribaltare l’1-2 di San Siro per accedere alla finale della competizione.

Tabellino gara

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (85′ Pinamonti); Darmian, Barella, Brozovic (85′ Sensi), Vidal (73′ Eriksen), Young (66′ Perisic); Lautaro Martinez, Sanchez.

In panchina: Padelli, I. Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; McKennie (90′ Chiesa), Bentancur (76′ Arthur), Rabiot, Bernardeschi (69′ Danilo S.); Kulusevski (90′ Chiellini), Cristiano Ronaldo (77′ Morata).

In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Peeters.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo (Carbone – Peretti; Massa; VAR Irrati; A. VAR Paganessi)

Gol: 9′ Lautaro Martinez, 26′ rig., 35′ Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: Demiral, Alex Sandro, Cristiano Ronaldo, de Ligt, Arthur, Morata (J), Young, Vidal, Sanchez (I)

Recupero: 2′ PT, 4′ ST