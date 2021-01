Coppa Italia, La Juve vince contro la Spal

Si è giocata la partita di coppa Italia tra Juventus e Spal ecco in breve quanto accaduto: senza Ronaldo e Bentancur, non convocati come l’infortunato Dybala, Pirlo lancia i giovani Fagioli e Dragusin dal 1′ minuto con la coppia d’attacco Morata-Kulusevski. Frabotta e il centravanti spagnolo provano a spaventare Berisha e al 16′ arriva il vantaggio: Rabiot giù in area dopo un contrasto con Vicari, l’arbitro Pezzuto inizialmente dà giallo per simulazione al centrocampista francese ma, richiamato al VAR, dopo aver rivisto l’azione corregge la decisione e assegna rigore alla Juve, calcio di rigore che Alvaro Morata non sbaglia per l’1-0 e mette in rete. E poco dopo la mezz’ora, è il giovane Frabotta a raddoppiare sfruttando un paio di deviazioni. Nel finale di tempo Floccari prova a scuotere la squadra di Marino e a spaventare Buffon. Nella ripresa Pirlo toglie Bernardeschi per un altro giovane, Di Pardo, e i bianconeri legittimano il netto vantaggio: Kulusevski, Morata, Ramsey a rotazione sbattono sui guantoni di Berisha, che al 78′ deve capitolare ancora una volta sulla conclusione di Kulusevski. Per la juventus rientra Alex Sandro dopo lo stop per Covid, Pirlo si gioca anche Da Graca, e nel finale è Chiesa a calare il poker entrando in porta con il pallone: 4-0 alla Spal, la Juve va in semifinale e si prepara ad affrontare l’Inter.