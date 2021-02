Coppa Italia verso Atalanta-Napoli

Si va verso la partita di Coppa Italia anche per quel che concerne l’altra semifinale ossia Atalanta Napoli che si giocherà allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia proviamo a fare un resoconto delle due compagini calcistiche in vista del match che sarà trasmesso anche in chiaro sui canali della RAI.

Napoli – fuori Kalidou Koulibaly (covid) e Manolas (infortunato) Rino Gattuso dovrebbe optare per la difesa a tre con Maksimovic e Di Lorenzo davanti ad Ospina. A centrocampo sicuri Demme e Bakayoko, in attacco potrebbe esserci spazio per Ozimen

Atalanta – Ilicic e Miranchuk sono pronti a dire la loro, con lo sloveno indiziato a partire senz’altro dall’inizio. Il russo, nella sfida contro il Torino, ha dimostrato di esser in palla. Vedremo cosa deciderà Gasperini da qui a domani, molto probabile presenza di Zapata dal primo minuto.

Il Napoli parte coi favori del pronostico avendo vinto l’andata per 4 a 1