Coppia di commercianti manomette contatore dell’ Enel

A seguito di un indagine partita dalla procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha posto in essere l’inizio delle indagini poi successivamente passate alla procura della Repubblica di Salerno, con l’emissioni di vari provvedimenti tra cui, un‘ultima ordinanza è diretta ad una coppia (marito e moglie) proprietari di più panifici tra Nocera Inferiore e Pagani e ad un imprenditore proprietario di un supermercato: tutti non potranno stare in Campania. Presentazione alla polizia giudiziaria invece per un tecnico, T. A., che è stato praticamente l’autore materiale della manomissione. Sono indagati per furto aggravato, truffa aggravata, sostituzione di persona e falsi documentali, commessi in concorso, nell’ambito di forniture di energia elettrica e gas naturale.

L’indagine ha scoperto che più di tre soggetti ed alcuni elettricisti manomettevano in maniera sistematica i contatori appropriandosi anche dell’energia elettrica