Andato via Antonio Floro Flores, la Casertana si è subito mossa sul mercato, ufficiale il ritorno di Gaston Corado. Per l’attaccante argentino è un ritorno, vista la sua esperienza in rosso blu nella stagione 2016/2017. Attaccante argentino er a super felice di poter tornare a Caserta dove ha lasciato tanti bei ricordi.