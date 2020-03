Coronavirus. 38 contagiati nella regione Campania, altri 2 in provincia di Caserta. Un giudice di Napoli risulta positivo

È di 38 persone il bilancio dei contagiati da coronavirus nella regione Campania. Gli ultimi tre tamponi risultati positivi sono stati comunicati ieri sera dalla Protezione civile regionale, dopo l’esame in laboratorio nel pomeriggio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Nella sola giornata di ieri complessivamente sono stati analizzati 90 tamponi di cui 7 trovati positivi.

Nella provincia di Caserta rispetto al 3 marzo scorso si aggiungono 2 nuovi tamponi risultati positivi, pertanto il numero totale in Terra di Lavoro sale purtroppo a 8 contagiati. Sono di Bellona ma il test ancora non è stato validato dall’Istituto Superiore di Sanità. A darne notizia è stato il primo cittadino Filippo Abbate che ha detto – “Alle ore 18.48 abbiamo ricevuto una ulteriore comunicazione scritta da parte del Dipartimento sanitario di prevenzione, il quale ci informa che sono stati accertati, al primo test coronavirus, due nuovi casi con esito positivo. Si tratta di persone che già erano monitorate a domicilio e si era in attesa del risultato del tampone.”

A Napoli, un giudice del settore penale del tribunale di Napoli, rientrato domenica sera dalla Lombardia, è risultato positivo al tampone. “Area chiusa, personale in isolamento” è quanto scritto su un avviso all’ingresso della sezione.