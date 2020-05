CORONAVIRUS – 5.000 euro di Voucher “Sanità” per due fasce di età: da 1 mese a tre anni e da 60 a 75 anni

SAN NICOLA LA STRADA – Gli interventi e le interpellanze presentate dai Consiglieri comunali di Opposizione Tullio VACCARI e Raffaele DELLA PERUTA hanno finalmente trovato voce da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vito MAROTTA, che, con deliberazione di Giunta comunale nr. 33 del 31 marzo 2020, approvò i CRITERI GENERALI di accesso all’iniziativa rivolta a cittadini residenti nel Comune di San Nicola la Strada di età compresa tra 1 mese a 3 anni e tra i 60/75 anni.

E, oggi, la notizia che l’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, guidata dal Sindaco Vito Marotta con il Consorzio Intercomunale per i servizi Socio Sanitari e la farmacia Comunale, hanno portato a compimento il progetto, ideato e curato dalla consigliera Michela PAPA – Presidente della Commissione Consiliare “Sanità”, finalizzato all’erogazione di buoni acquisti farmaceutici (voucher) rivolto a cittadini residenti a San Nicola la Strada.

Possono partecipare al progetto i sannicolesi divisi in due fasce, ovvero che hanno un’età compresa tra 1 mese a tre anni e tra i 60 e 75 anni, i quali per documentata infermità (certificazione del medico curante) risultino bisognosi di farmaci, medicamenti o presidi farmacologici o parafarmacologici il cui costo non sia coperto dal servizio sanitario nazionale.

Per l’assegnazione sarà riservata la priorità gli anziani senza sostegno familiare (anziani soli).

L’importo di ogni buono farmaceutico è di € 20,00 mensile, spendibili presso la farmacia comunale. La durata del progetto è di sei mesi e saranno ammessi all’iniziativa quarantadue cittadini. La domanda per beneficiare dei voucher va presentata all’ufficio protocollo del Comune di San Nicola la Strada, sito in piazza Municipio 1, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 22.05.2020 e bisognerà necessariamente allegare:

autocertificazione del possesso dei requisiti di accesso all’iniziativa e alla situazione di famiglia;

certificato del medico curante da cui risulta di essere bisognosi di farmaci, medicamenti o presidi farmacologici o parafarmacologici il cui costo non sia coperto dal servizio sanitario nazionale attestazione ISEE 2019 (riferimento reddito 2018).

Successivamente sarà compilata la graduatoria dei beneficiari in ordine crescente di reddito che sarà pubblicata sul sito www.comune.sannicolalastrada.ce.it.. Ad ogni nucleo familiare non saranno assegnati più di 2 (due) buoni al mese dal valore di € 20,00 da spendere presso la farmacia comunale di San Nicola la Strada sita in via Le Taglie, corredati dal documento di riconoscimento.