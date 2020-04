CORONAVIRUS – 9.258,98 Euro al comune di San Nicola la Strada per la sanificazione di uffici, mezzi e ambienti di lavoro

SAN NICOLA LA STRADA – È stato ripartito nei giorni scorsi il contributo, previsto dal Decreto Legge “Cura Italia”, per complessivi 70 milioni di euro, quale concorso agli Enti per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei Comuni, delle Province e Città metropolitane.

Due i parametri considerati per la ripartizione di queste risorse previste dal Decreto Cura Italia: 1.000 euro per ciascuno dei 7.904 Comuni italiani (7.904.000 euro totali) e altri 57 milioni di euro ripartiti in base alla popolazione residente e ai casi di Covid-19 accertati.

Ambiente salubre, con connessa stabilità nel tempo del livello basso di micro-organismi potenzialmente patogeni, sono da considerarsi i punti di arrivo di questi consistenti interventi di sanificazione che caratterizzeranno i tempi a venire. Una corretta igiene degli ambienti rappresenta un tassello fondamentale per un’efficacie azione preventiva al fine di minimizzare il numero delle infezioni e di conseguenza preservare la salute degli utenti dell’intera collettività.

La ripartenza di tutte le attività una volta finito il lockdown dovrà essere fatta garantendo la massima sicurezza. A questo scopo sono stati stanziati 70 milioni di euro per l’emergenza sanitaria da distribuire ai comuni per la sanificazione di uffici, mezzi e ambienti di lavoro.

Al comune di San Nicola la Strada sono stati stanziati 9.258,98 euro. A darne notizia è la sezione cittadina del Movimento 5 Stelle che ha in Federico DE MATTEIS il suo portavoce in seno al Consiglio Comunale.