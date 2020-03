Coronavirus a Caserta. La quiete dopo la tempesta. Un altro felice esito negativo

Di Alessandra Carcatella

Nella giornata di ieri, domenica 2 marzo, finalmente é giunto l’esito negativo del test al Covid 19 per la signora di Sparanise che avendo avuto contatti con i figli, docenti in Lombardia, subito s’era recata al pronto soccorso di Sessa Aurunca per accertarsi delle sue condizioni in merito ad un possibile contagio. Intanto i casi accertati in tutta la Campania si stanziano a quota 17. Le strutture ospedaliere di tutta la regione stanno gestendo un egregio lavoro per contrastare la diffusione del virus. Per dunque, possiamo tirare un respiro di sollievo ed incrociare le dita affinchè i contagiati possano guarire al più presto, nonostante sia bene rendere noto che le condizioni dei suddetti non sono gravi. La situazione ad oggi è ancora sotto controllo.

In città, oggi, riaprirá la maggiorparte delle strutture scolastiche riprendendo le normali attività, difatti solo il liceo classico Giannone e la sua succursale nell’area Saint Gobail nonché il liceo artistico, sempre ivi situato, resteranno chiuse al fine di ultimare l’intervento di sanificazione.