CORONAVIRUS – A San Nicola la Strada il cuore viaggia sul carrello. Anticipata l’iniziativa solidaristica

SAN NICOLA LA STRADA – Sono ben quindici gli esercizi commerciali di San Nicola la Strada che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, in collaborazione con il nucleo comunale di Protezione Civile e le comunità parrocchiali per aiutare coloro che sono in difficoltà economiche a causa della pandemia del Coronavirus. Invece di aspettare lunedì 30 marzo, data stabilita come iniziale per la raccolta dei prodotti per il “carrello solidale”, già da ieri la popolazione sannicolese ha risposto con gli acquisti effettuati nei supermercati che hanno aderito all’iniziativa:

Supermercato “DOK” SS. Cosma e Damiano, recapito telefonico 0823/422943;

Supermercato “PELLICANO” via Manzoni, recapito telefonico 0823/210255;

Supermercato ‘DECO’ “via De Gasperi, recapito telefonico 0823/1670117;

Supermercato “EUROMARKET” viale Europa 60 recapito telefonico 0823/1298194;

Supermercato “TODIS” viale Carlo III, recapito telefonico 0823/451947;

Supermercato “SISA” via Cantone 25, recapito telefonico 0823/823376;

Panificio “Pane gusto e fantasia” via Sandro Pertini, recapito telefonico 0823/459350;391/1896802;

Minimarket “Antichi Sapori” via Enrico Fermi, 24, recapito telefonico 3467386076; 3925899361;

Supermercato “SIGMA” viale Italia recapito telefonico 0823/1871956;

Supermercato “PELLICANO” viale Italia recapito telefonico 0823/451382;

Supermercato “PELLICANO” via Milano 5, recapito telefonico 0823/776720;

Supermercato ‘DECO’ “via Milano6, recapito telefonico 0823/224079;

Supermercato “OTTIMO” via Da Vinci recapito telefonico 0823/1873871-320/7764940;

Supermercato “OTTIMO” via Le Taglie recapito telefonico 0823/454062 WhatsApp 366/1737813.

C’è bisogno di beni di prima necessità: pasta, farina, biscotti, olio, zucchero, caffè, pomodori, sugo e altri prodotti in scatola come i legumi e latte a lunga conservazione. Per maggiori informazioni telefonare agli uffici della Protezione Civile al numero 0823452242.

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, su input dell’Assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo in collaborazione con il nucleo comunale di Protezione Civile e le comunità parrocchiali di Santa Maria degli Angeli e Maria Santissima della Pietà, aveva lanciato un appello alla cittadinanza per aiutare coloro che sono in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus, affinché i cittadini sannicolesi acquistassero, presso i supermercati della Città, prodotti per il “carrello solidale”. Nei pressi delle casse di ogni supermercato ci sarà un carrello o una postazione dove ognuno potrà lasciare i prodotti che intende offrire.

Il responsabile della Protezione Civile Ciro De Maio – Il Comandante della Polizia Municipale Alberto Negro – La consigliera delegata al commercio Eligia Santucci – L’Assessore all’Ambiente ed alle Politiche Sociali Lucio Bernardo – Il Sindaco Vito Marotta.