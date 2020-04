CORONAVIRUS – Aggiornamento elenco persone con disabilità grave da trasmettere alla Regione Campania

SAN NICOLA LA STRADA – L’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, guidata dal Sindaco Vito Marotta, comunica che la Regione Campania per supportare le persone con disabilità e le loro famiglie, ha chiesto agli Ambiti Territoriali l’elenco delle persone con diversamente abili che al momento sono privi di assistenza.

Pertanto anche sul sito del Comune di San Nicola la Strada è stato pubblicato l’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’EROGAZIONE DI UN BONUS IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ANCHE NON GRAVE, CON PRIORITÀ AI BAMBINI CON DISABILITÀ (ANCHE AUTISTICA) IN ETÀ SCOLARE.

“È possibile scaricare sia l’avviso che il modello di domanda, quest’ultima dovrà essere presentata dall’avente diritto o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, esclusivamente in modalità digitale” – spiegano il sindaco Vito Marotta e l’Assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo – “e dovrà essere inviata al Settore Interventi di Tutela del Cittadino e Pubblica Istruzione del Comune di Caserta (capofila dell’Ambito C01 con i Comuni di San Nicola la Strada, Casagiove e Castelmorrone) entro il giorno 13 maggio 2020 alla seguente mail: [email protected]; o indirizzo pec: [email protected]”.