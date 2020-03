Coronavirus. Al ITI-Ls Giordani di Caserta già si realizza il detergente secondo le indicazioni OMS

Lezione di microbiologia al ITI – LS “F. Giordani” di Caserta. Si parla di Coronavirus il Covid-19, di pandemia, di immunità di gregge, ma gli studenti della V^ Biotecnologie Ambientali del Dipartimento di Chimica dei Materiali del ITI-LS Giordani entrano in azione e sono già al lavoro per mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso formativo. Ebbene i ragazzi hanno prodotto il detergente per le mani come previsto dalla ricetta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, da utilizzare nei locali della scuola.

“Un modo per contribuire al benessere della comunità scolastica ma anche un modo per reagire in un momento di grande difficoltà” – ha detto la dirigente del ITI-LS Giordani di Caserta d.ssa Antonella Serpico che conclude – “Sono fiera dei miei alunni e dei loro insegnanti“.

Detergente anti Coronavirus. Ricetta per la preparazione di 1 litro di prodotto secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità presso l’ITI-Ls “F.Giordani” di Caserta:

alcool etilico 96% 833 ml

acqua ossigenata 3% 42 ml

glicerina 98% 15 ml

acqua distillata sterilizzata fino a 1lt.

lasciare a riposo 72 h per la stabilizzazione

Referente la professoressa Pia Rosa Pettolino