Coronavirus: altre 5 vittime in Campania

Cinque vittime e otto ricoverati in terapia intensiva: sono questi gli ultimi dati riguardanti la situazione coronavirus in Campania.



Nel corso della giornata su 9549 tamponi processati 769 hanno dato esito positivo, circa l’8%.

117 sono le persone guarite mentre 5 sono le vittime. Dall’inizio della pandemia, in Campania, si sono registrati 17.233 contagi di cui 7161 guariti e 475 deceduti.

Inoltre, si registrano altri 8 ricoverati in terapia intensiva e 26 ricoverati in ospedale con sintomi più lievi.