CORONAVIRUS – Anche San Nicola la Strada partecipa all’indagine sul Virus svolta dalla CRI Comitato di Maddaloni

SAN NICOLA LA STRADA – Ci saranno anche gli abitanti di San Nicola la Strada fra gli 11.000 residenti in Campania, che collaboreranno all’indagine sulla sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-COV-2 promossa dall’ISTAT e dal Ministero della Salute.

L’attività sarà svolta dal personale del Comitato di Maddaloni della Croce Rossa Italiana che nei giorni 5 e 6 giugno prossimi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e poi dalle ore 15,00 alle ore 17,00, sarà presente con un poliambulatorio mobile in via Paul Harris, nei pressi dello stabile che ospita il Comando della Polizia Municipale ed il Nucleo Comunale dei Volontari della Protezione Civile.

L’iniziativa che coinvolge l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vito Marotta, fu preannunciata durante l’ultima riunione del Coc ( Centro Operativo Comunale) dal consigliere comunale dott.ssa Michela Papa.

L’obiettivo dell’indagine consiste nel fotografare lo stato immunitario della popolazione, appurare, quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi. Attraverso l’indagine si otterranno informazioni necessarie per stimare le dimensioni e l’estensione dell’infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il sesso, l’età, la regione di appartenenza e l’attività economica.

Le informazioni raccolte saranno essenziali per orientare politiche a livello nazionale e regionale per regolare le misure di contenimento del contagio. Le persone interessate verranno contattate telefonicamente sulla scorta di 6 fasce stabilite dall’Istat, il test sarà gratuito, i dati raccolti saranno consegnati a cura della Croce rossa Italiana, alla banca biologica dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”.