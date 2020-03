CORONAVIRUS: ATTIVATA LA TASK FORCE DI CONFINDUSTRIA CASERTA.

Confindustria Caserta ha attivato una task force per l’emergenza Coronavirus. L’iniziativa, i cui dettagli sono presenti sul sito internet ufficiale dell’Associazione (www.confindustriacaserta.it), nasce con l’obiettivo di fornire una puntuale informazione e assistenza alle aziende, recependo le istanze più urgenti. Sempre sul sito saranno pubblicati tutti i provvedimenti normativi di carattere nazionale e locale nonché le informazioni utili e le misure intraprese in favore delle imprese.

“In questo momento difficile – ha spiegato il presidente di Confindustria Caserta, Luigi Traettino – l’Unione Industriali è al fianco dei suoi associati ed è in prima linea per superare le avversità che stiamo vivendo. Garantiremo la massima assistenza alle imprese, sollecitando anche le istituzioni a livello locale e nazionale affinché, pur non dimenticando la priorità della tutela della salute dei cittadini, vengano preservate le filiere produttive e il lavoro, in una terra che già vive gravi difficoltà”.