Coronavirus. Campania, sono 13 i casi accertati di cui 2 nel casertano

Per il momento sono 13 i casi evidenti di coronavirus in Campania. Lo ha detto in conferenza stampa il governatore Vincenzo De Luca: “Non tutti questi casi sono stati certificati dall’Istituto superiore di sanità – ha detto De Luca – ma realisticamente sono 13 quelli che ai test sono risultati positivi” – aggiungendo – “procederemo a denunciare le persone che non rispondono agli obblighi di responsabilità e che non assumono comportamenti corretti“. Nella regione Campania i casi di Coronavirus sono: nove a Napoli, due a Caserta, uno in provincia di Salerno a Vallo della Lucania, uno nel beneventano dove ieri a Guardia Sanframondi, un giovane militare ivi residente che già si era sottoposto al volontario isolamento, era risultato positivo al Coronavirus. L’appello del governatore De Luca: “Chi avverte sensazioni di malessere contatti il suo medico di famiglia. Serve un senso di responsabilità, ognuno è responsabile per se stesso e per la comunità” – aggiungendo poi – “Chiederemo al governo altre misure di sostegno, la ricaduta economica va al di là della cintura rossa. Con colpi pesanti nel Cilento, nel litorale Domizio, a Ischia, nei luoghi dell’arte”.

I sindaci di Castelvenere, Telese, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, San Salvatore Telesino e Guardia Sanframondi hanno adottato tutti la stessa ordinanza che impone la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, fino al prossimo sabato 7 marzo, oltre ad imporre una serie di limitazioni alle attività commerciali, ricreative e sportive. È quanto si è evinto al termine della riunione al palazzo del Governo di Benevento convocata dal prefetto Antonio Cappetta.