Coronavirus. Chiude anche il circuito museale Antica Capua

Con rammarico avvisiamo che, alla luce delle ultime disposizioni del DPCM 08.03.2020, i musei e siti della Direzione regionale Musei Campania resteranno temporaneamente chiusi al pubblico fino al prossimo 3 aprile.

In particolare, il DPCM prevede la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sono quindi inclusi musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici).

L’Anfiteatro campano, il museo archeologico dell’antica Capua, il Mitreo e la ludoteca museale Arteteca (Sostenuta da Con i Bambini nell’ambito del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile) a partire da oggi e fino al 3 aprile non potranno essere visitati. “Troveremo insieme modi nuovi per restare in contatto, già da domani inizieremo ad intensificare il nostro lavoro per cercare soluzioni di condivisione che possano promuovere il nostro meraviglioso patrimonio culturale. È un momento difficile ma possiamo affrontarlo insieme con senso di responsabilità e speranza, cercando nell’arte, nella natura, in tutto ciò che di bello ci circonda, il coraggio e il desiderio di fare più e meglio e di farlo insieme! Vi terremo aggiornati!”. Così Ida Gennarelli, direttore del Museo archeologico dell’antica Capua, del Mitreo e dell’Anfiteatro campano.