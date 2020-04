CORONAVIRUS – Comune di San Nicola la Strada pronto a distribuire i buoni spesa

SAN NICOLA LA STRADA – Pubblichiamo il post del Sindaco di San Nicola la Strada, Vito MAROTTA, relativo alla organizzazione e distribuzione dei buoni spesa: “A soli cinque giorni dalla scadenza di presentazione delle domande siamo riusciti a mettere in moto la distribuzione dei buoni-spesa per far fronte alle difficoltà delle famiglie più esposte alle conseguenze del Covid-19: già nelle prossime ore la Polizia Municipale e il Nucleo Comunale dei Volontari di Protezione Civile potranno iniziare la consegna dei primi buoni.

Cinque giorni febbrili per completare l’istruttoria delle 762 domande e organizzarle in base a quanto dichiarato in autocertificazione, predisporre le verifiche e mettere a punto il sistema dei buoni. Per ripartire le risorse disponibili in modo da estendere il contributo al maggior numero di persone possibili abbiamo adottato i criteri indicati dall’ANCI Campania, individuando i nuclei familiari più esposti, il numero di componenti del nucleo e le condizioni di reddito. Infine, abbiamo aderito alla piattaforma “unbuonoperte” promossa da ANCI Campania e abbiamo caricato tutti i dati per generare ed inviare i buoni ai cittadini in maniera sicura e trasparente.

Nulla di tutto ciò sarebbe stato realizzabile senza l’impegno straordinario dell’Ufficio Servizi Sociali, di Lucio Bernardo Assessore alle Politiche Sociali e dei Consiglieri Comunali Antonio Habub Terracciano e Raffaele della Peruta, che proprio nei giorni delle festività pasquali hanno sottratto tempo al riposo e alle loro famiglie per assicurare una risposta tempestiva ai bisogni dei sannicolesi in difficoltà”.