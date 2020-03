CORONAVIRUS – Continua la sanificazione della Città di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Come è mia abitudine da anni oramai, alle ore 05:00 scendo in strada per portare il mio amico a 4 zampe, Lady, a fare i suoi bisogni quotidiani e, in queste ultime settimane scendo con la mascherina e i guanti. Stamattina ho avuto il piacere di incontrare il mio Amico, Giovanni Ferrante, il sottufficiale ambientale della locale Polizia Municipale, che scortava l’autobotte della ditta DHI per la sanificazione e disinfestazione delle strade.

Questa mattina è toccato a tutto il Parco SCCAC: il piazzale, tutto intorno ai tre fabbricati ed al restante giardino. Ho salutato lui ed il personale operante e li ho sinceramente ringraziati per il lavoro che stanno svolgendo. Anche il Sindaco Vito MAROTTA ha avuto modo di accompagnare la squadra che io avevo incontrato alle ore 05:00. “Di nuovo in strada per accompagnare la squadra che sta effettuando il terzo lavaggio strade.

Un lavoro accurato, ma lento e faticoso, che continuerà ancora: a breve concorderemo il calendario delle prossime uscite con la ditta incaricata. Vi raccomando ancora di restare a casa, per non vanificare gli sforzi che in tanti stanno facendo per tutelare la salute di tutti” – ha avuto modo di scrivere il primo cittadino accompagnando il video che mostra le operazioni di sanificazioni. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando in San Nicola la Strada per proteggere la nostra salute. Un invito al Comandante della Polizia Municipale, Tenente Colonnello Alberto Negro, ed al Comandante della Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Rocco Perrone,: “Con il fine settimana, molti sannicolesi scendono “arbitrariamente” in strada non osservando tutte le prescrizioni previste dai vari DPCM, fate controllare e sanzionare gli indisciplinati che mettono a rischio la nostra e la Vostra salute”.