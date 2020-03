Coronavirus e italiani all’estero: intervista a Mariangela Ielo

Atene-Abbiamo intervistato Mariangela Ielo, nata a Reggio Calabria, vissuta in Sicilia, è ad Atene da 32 anni. È docente e ricercatore universitario presso l’Università Nazionale e Capodistriaca, collabora da molti anni anche nel campo internazionale museale per l’organizzazione di mostre archeologiche ed artistiche.

1)Qual è stata la sua reazione quando dalla Grecia ha appreso dell’emergenza Covid 19 in Italia?

Di grande preoccupazione. Essendomi però laureata a Pavia ed essendo vissuta da giovanissima per alcuni anni anni in questa città,conoscevo l’ottima organizzazione lombarda per quel che riguarda la sanità e soprattutto la preparazione dei medici. È vero che da allora vi sono stati tagli enormi alla sanità: tuttavia questa è una regione famosa per i servizi erogati in questo campo e Pavia è meritatamente famosa sopratutto per la Facoltà di Medicina. Stessa cosa vale per il Veneto. In queste due regioni si erano sviluppati i primi focolai che sembravano dapprima essere stati circoscritti. Avevo letto cosa stava succedendo in Cina ed ero molto inquieta per la situazione, mi sono allarmata soprattutto quando ho capito che in Italia non si riusciva a trovare il paziente zero. Sapevo in linea di massima ,come un po’ tutti, che con le epidemie causate da virus non si scherzava, tuttavia nessuno si sarebbe mai immaginato una simile tragedia.

2)Attualmente quali sono i suoi timori e le sue speranze e come sta vivendo l’attuale situazione in Grecia?

In Grecia si è trovato il paziente zero e soprattutto si sono trovati i contatti delle prime persone contagiate e quindi c’è stata una breve fascia di tempo, di alcuni giorni ma preziosissimi, in cui ci si è potuti organizzare. Si è inoltre guardato subito al modello cinese e putroppo imparato in brevissimo tempo tanto anche da quello italiano che aveva avuto la sfortuna di subire un simile contagio. La Grecia è un Paese che ha fronteggiato la peggiore crisi politica Europea degli ultimi tempi e dalla quale è uscita stremata. La sanità ha avuto enormi tagli e si parlava spesso di privatizzazione, cosa che poi non è stata fatta,per fortuna. Durante la prima settimana soprattutto,si è cercato di informare correttamente la gente, senza causare panico incondizionato, tuttavia non si è mai nascosta la gravità dell’evento e quanto potesse colpirci. Si è fatto tesoro,ripeto,della terribile situazione in Italia e si è subito capito che si dovevano chiudere scuole ed università le cui lezioni sono state sospese (e riprese in via telematica) in tutto il Paese in modo tempestivo, mentre nell’arco di pochissimi giorni si è attuato il blocco di tutte le attività a rischio, restringendo di molto, subito dopo, anche la circolazione dei cittadini. Tutto è stato fatto in pochissimi giorni, perché la Grecia ,economicamente, non avrebbe mai potuto permettersi l’espandersi dell’epidemia. Secondo me, è stato quest’intervento davvero tempestivo a tamponare qui la situazione, difatti siamo piuttosto in basso nella classifica dei Paesi contagiati. Viviamo tutti con trepidazione e sgmomento, ogni giorno ci sono contagiati e deceduti anche qui, ma per ora almeno la crescita geometrica dei casi non è fuori controllo, anche se i medici non si stancano mai di ripetere che bisogna stare sempre un casa e che la tragedia potrebbe arrivare velocemente. Quello che invece mi ha commosso è stato l’amore dei greci verso l’Italia verso noi italiani, mi si sono stretti tutti vicini in questo momento di grande dolore, mi ha chiamato anche gente che non sentivo da tanto tempo, ci sono moltissimi servizi erogati dai mass– media che informano la gente sulla situazione italiana alla quale si partecipa giornalmente, putroppo per ora con il dolore ed il lutto che colpisce una nazione sorella.

3) Quali differenze ha potuto notare tra la reazione italiana e quella greca al diffondersi dell’epidemia?

Anche qui, nonostante i divieti si cercavano tutte le scuse per uscire, il cane, la spesa, i genitori, l’aria, il mare, il sole, la bella compagnia. Io stessa non potrei immaginare un solo greco tappato in casa: qui si vive regolarmente fuori per il lavoro e di sera si esce sempre, si cena fuori e si torna spesso tardi. Dopo un po’ però si è capita la situazione e, tranne qualcuno che preferisce essere multato, la gente sta a casa anche se sa che ciò dal punto di vista economico è rischiosissimo per la propria attività che magari si era appena ripresa dalla crisi subita. Noi lo sappiamo cosa vuol dire, credetemi. Questo popolo mi soprende ogni volta per la sua dignità,mi ha sorpreso durante la crisi economica ed anche adesso, niente corse sfrenate al supemercato, niente pianti e recriminazioni, solo composto dolore. Riesce ad affrontare le peggiori situazioni così come nell’antichità affrontavano gli eserciti persiani.

4)Lei è di origini siciliane, quale idea si è fatta delle ordinanze del governatore De Luca?

Ormai vivo qui da molti anni e nonostante le difficoltà ci sto davvero bene. Credo che il governatore De Luca si sia trovato davanti ad un’emergenza straordinaria, in cui tante persone in un momento di panico totale e sentimentalmente anche comprensibile, hanno fatto la cosa sbagliata. Forse si poteva davvero affrontare la cosa diversamente se ci fossero stati mezzi e possibilità. Mi sembra ,però,che anche il giovane sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sia riuscito, con il sangue freddo che deve avere in questi casi un primo cittadino, a risolvere in qualche modol’emergenza che si era creata nello Stretto. Del resto,anche la Regione Sicilia possiede un Governatore molto determinato che è stato tempestivo nelle misure da adottare.