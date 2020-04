Coronavirus e venditori ambulanti: presente e futuro in una testimonianza

Di seguito una lettera – sfogo, una vera e propria testimonianza di come sta vivendo una delle tante categorie messe in ginocchio dalla pandemia: i venditori ambulanti. La pubblichiamo integralmente in tutta la sua veracità e la sofferenza che trapela dalle parole di una figlia,

Nelle ultime settimane,sto leggendo innumerevoli post dell’ ANA ( Associazione Nazionale Ambulanti) che si batte per i diritti degli Ambulanti!

Sono rattristita e alquanto delusa.

Io penso al mio Papà…a sessantadue anni cosa farà alla fine di quest’epidemia????

La precedente situazione già era in ginocchio, ma ora siamo agli sgoccioli…

Una persona che ha lavorato una vita intera… che ha cresciuto cinque figli senza fargli mancare nulla e che in tarda età… nonostante tutto… si è rimessa in gioco… partecipando alle tante fiere nelle regioni limitrofe pur di lavorare…

È vero il commercio prima era un’altra cosa (come dicono tutti e da ignoranti pensano che i commercianti abbiano conservato chissà quanti soldi).. ma un lavoratore, come il mio papà e come tanti altri, che ha iniziato da solo, partendo da zero e che ha messo qualcosa da parte per garantire alla propria famiglia un futuro migliore rispetto al suo, cosa può conservare?

Chi lo aiuterà?

In tanti oggi si preoccupano che non potranno andare in vacanza… RIDICOLI!

Ci sono persone che dopo tutta questa pandemia, non sanno cosa fare e come guadagnare per poter andare avanti!!!!

Queste persone non sono Sfaticate…. hanno lavorato un vita intera!

Il bonus di 600 euro ripagherà tutto ciò che hanno fatto? Le tasse che devono pagare? I sacrifici che dovranno continuare a fare? Sono stati equiparati a coloro che percepiscono un reddito di cittadinanza … Io quest’ultimi non li sto condannando … è colpa dello Stato che si mette in condizione di essere eluso….

Guardo il mio papà in videochiamata col volto stanco e triste, che cerca di non fare trapelare nulla,ma io so a cosa pensa… lui ci dice sempre “Basta che stiamo tutti bene” non vi preoccupate! Speriamo che questo virus non faccia star male più a nessuno”

Papà…

Tu devi essere orgoglioso perché profumi di Dignità!!!!!!!

Grazie Ana per ciò che stai facendo!!! Chissà se verrete ascoltati!