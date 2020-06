CORONAVIRUS – Il grande cuore dei cittadini di San Nicola la Strada: raccolti bel 14.825 pezzi per 862 famiglie

SAN NICOLA LA STRADA – “A San Nicola la Strada il cuore viaggia sul carrello” con queste parole in apertura del comunicato stampa diffuso lo scorso 27 marzo, l’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada guidata dal Sindaco Vito Marotta, lanciò un appello alla cittadinanza per raccogliere derrate alimentari per aiutare chi era in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa sarebbe partita dal lunedì successivo, ma appena diffuso il comunicato iniziò a riempirsi il “carrello solidale” che ha accolto ben 14.825 pezzi, ovvero pasta, latte a lunga conservazione, farina, biscotti, olio, zucchero, caffè, pomodori, sugo e prodotti in scatola e poi altri freschi nel corso degli ultimi due mesi, per un totale di 7,8 tonnellate di prodotti distribuiti a 862 famiglie a più riprese, dai volontari del nucleo comunale di Protezione Civile coordinato da Ciro De Maio che hanno svolto un lavoro encomiabile nel periodo di emergenza.

A conclusione dell’iniziativa – lanciata a fine marzo e seguita dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo e dalla Consigliera Delegata al Commercio Eligia Santucci – l’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada con in testa il Sindaco Vito Marotta, intende ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa del “carrello solidale” donando spontaneamente e gli esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna di raccolta di beni alimentari e che hanno conservato i prodotti donati per destinarli alle famiglie in sofferenza a causa dell’emergenza Coronavirus.

Grazie a tutti ancora una volta. Le prove della “nostra” solidarietà sono il segno che i sannicolesi, come in alte altre città, hanno saputo aiutare i più sfortunati. La distribuzione dei “pacchi alimentari” proseguirà come in precedenza a cura delle CARITAS delle due parrocchie di San Nicola la Strada, in ogni caso sarà possibile contattare la Protezione Civile al numero 0823 452242 per eventuali successive azioni di solidarietà.