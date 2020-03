Coronavirus. Il nuovo modello per le autocertificazioni CLICCA COMPILA E SCARICA

Il Ministero dell’Interno ha elaborato una nuova direttiva per gli spostamenti per evitare che anche le persone in quarantena escano, così come è accaduto in questi giorni nonostante i divieti. Il nuovo modello di auto-dichiarazioni in caso di spostamenti contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve auto-dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per chi è sottoposto «alla misura della quarantena» o è positivo al Coronavirus.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’auto-dichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’auto-dichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Per avere l’autocertificazione clicca sul tasto MODULO AUTOCERTIFICAZIONE, che trovi in basso, compilalo con i tuoi dati e poi scaricalo.

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE