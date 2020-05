CORONAVIRUS – Il sindaco Marotta annuncia che la città per il momento è Covid free

SAN NICOLA LA STRADA – Dopo oltre settanta giorni la casella degli attualmente positivi a San Nicola la Strada torna a segnare zero. La città sannicolese al momento può essere ascritta alla cerchia dei comuni Covid-free: il conto degli attualmente positivi, infatti, registra zero casi sul territorio comunale. Da qualche giorno c’era un solo cittadino sannicolese positivo al coronavirus, ma è notizia di ieri, sabato 23 maggio 2020, data dal Sindaco Vito MAROTTA, della sua guarigione e quindi la casella degli attualmente positivi torna a segnare “zero” dopo più di due mesi.

Un percorso lungo, quello intrapreso da San Nicola la Strada, per tenere sotto controllo l’emergenza epidemica, fatto di restrizioni, regole ferree e grande attenzione da parte della Polizia Municipale, guidata dal Tenente Colonnello Alberto NEGRO, e che ha visto qualche raro caso isolato di irresponsabilità, ma, in generale, i cittadini sannicolesi hanno risposto positivamente alle disposizioni del governo e dell’amministrazione.

Una buona notizia che arriva praticamente in corrispondenza della Fase 2, caratterizzata da una ripartenza difficile – ma generalizzata – delle attività commerciali, industriali e quotidiane dei cittadini. Di seguito riportiamo il post del primo cittadino: “L’annuncio che tutti aspettavamo di leggere è arrivato: a San Nicola la Strada non ci sono persone colpite da Covid-19. L’ultimo degente, completato tutto il percorso dei controlli, è stato ufficialmente riconosciuto guarito.

Gli mando i miei rallegramenti ed auguri e raccomando a tutti i concittadini di seguire con scrupolo ancora maggiore le norme di sicurezza, in modo da poter mantenere la nostra città libera dal contagio anche nei prossimi mesi”. Una buona notizia che può far guardare al futuro con ottimismo, ma che non deve far abbassare la guardia circa le regole da rispettare ed i buoni comportamenti da tenere.

Ormai lo sappiamo tutti: l’uso di mascherina e guanti e il distanziamento fisico di almeno un metro devono essere la norma, così come i giovani non debbono fare assembramenti, specialmente nel corso del fine settimana per il cosiddetto “aperitime” o “aperi cena”.