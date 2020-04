CORONAVIRUS – Il sindaco Marotta annuncia il quarto caso di positività al COVID-19

SAN NICOLA LA STRADA – “È ufficialmente accertata la presenza a San Nicola la Strada di un quarto caso di infezione da Covid19”. A darne notizia è il Sindaco Vito MAROTTA che lo ha comunicato alla cittadinanza attraverso la sua pagina Facebook. “La persona colpita, con grande senso di responsabilità, fin dai primissimi sintomi si è isolata in casa così come hanno fatto i suoi familiari.

Dal momento che le sue condizioni non destano gravi preoccupazioni, l’intero nucleo familiare viene assistito e curato a domicilio dal “Team Covid” dell’ASL Caserta. Auguro a tutti loro di superare al meglio e quanto prima possibile questo momento difficile. Lo stesso “Team Covid” sta seguendo l’altra ammalata in isolamento nella propria abitazione, mentre sono in via di miglioramento le condizioni dell’unica persona ricoverata in ospedale, i cui familiari risultano tutti negativi al tampone. Anche in questa vigilia della Santa Pasqua, il primo pensiero va agli ammalati e alle loro famiglie, agli operatori e alle tante persone che si stanno prodigando nel soccorrere, aiutare, assicurare il funzionamento dei servizi che ci permettono di andare avanti.

A tutti i miei concittadini e concittadine auguro che questa Pasqua così diversa dalle altre porti un raggio di serenità, rinsaldi gli affetti e la solidarietà fra tutti noi”. Quest’anno è una Pasqua molto amara per tutti gli italiani ma non dobbiamo perdere la speranza: Noi ce la faremo.

Purtroppo, martedì, 7 aprile 2020, c’è stato il primo decesso da COVID-19 a San Nicola la Strada di un cittadino sannicolese di 79 anni che a fine marzo era stato ricoverato all’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Lo scorso mercoledì, 9 aprile 2020, il primo cittadino aveva postato la NEGATIVITÀ al contagio di tutti i familiari della prima persona risultata positiva al COVID-19. Ricordiamo che martedì 23 marzo 2020 il Sindaco venne avvisato dalla Protezione Civile regionale, prima, e dalla ASL di Caserta, successivamente, che una donna residente in San Nicola la Strada era stata ricoverata presso l’Ospedale di Maddaloni in quanto è stata trovata positiva al test del COVID19.

Marotta inviò un video messaggio a tutta la cittadinanza sannicolese informandoli che aveva sentito telefonicamente il Direttore Sanitario del nosocomio di Maddaloni che lo rassicurò circa lo stato di salute della signora e che la stessa era ricoverata presso il reparto di Medicina.

Il sindaco rassicurò la cittadinanza dicendo che la donna non si trova in condizioni critiche ed aveva poi contattato i familiari della stessa che, sin dall’inizio del mese di marzo avevano osservato tutte le prescrizioni dettate dalla Giunta regionale della Campania.